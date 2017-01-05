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Керри рассказал о пользе от «перезагрузки» отношений США и России

Новости
22:10, 5 января
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Госсекретарь США Джон Керри считает, что проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы «перезагрузка» отношений США и России принесла сущетвенную пользу. Об этом он заявил в своем послании главе государства, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане» — говорится в послании.

Керри также отметил совместную работу двух стран в ходе переговоров по ядерной программе Ирана, а также по защите моря и координации действий в Арктике.

При этом госсекретарь США признает, что у Вашингтона и Москвы существует множество разногласий. Он напоминает про санкции, введенные в отношении России в связи с ситуацией на Украине. По мнению Керри, вызовом для двухсторонних отношений являются российские кибератаки и «военная интервенция в Сирии».

В заключение политик добавил, что США остаются бдительными по отношению к России, но при этом продолжают искать сферы, в которых будут совпадать интересы обеих стран. 

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