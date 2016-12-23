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Заехавший в терминал аэропорта в Казани водитель получил 15 суток ареста

Новости
11:12, 23 декабря
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Лаишевский районный суд Татарстана арестовал на 15 суток сорокалетнего мужчину, накануне въехавшего на автомобиле в терминал международного аэропорта «Казань». Об этом сообщает «Интерфакс».

На мужчину составили порядка двадцати протоколов о нарушении правил дорожного движения, а также два протокола о незаконном обороте наркотиков — у задержанного нашли 3,9 грамма марихуаны. На мужчину завели два уголовных дела — по статьям 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Водитель въехал в терминал аэропорта Казани. Видео очевидцев

21 декабря около 22:20 мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля и многократно нарушил правила дорожного движения. Его начали преследовать сотрудники полиции. Пытаясь уйти от погони, водитель въехал в здание аэропорта и проехал по его помещениям. Водителя удалось задержать после того, как он выехал из здания аэропорта, разбив стеклянную дверь терминала. При его задержании пострадали несколько сотрудников полиции.

Общий ущерб, нанесенный аэропорту Казани, оценили в шесть миллионов рублей.

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