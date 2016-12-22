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Водитель въехал в терминал аэропорта Казани.

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17:43, 22 декабря
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В Казани в ночь на 22 декабря водитель въехал в здание терминала местного аэропорта. Мужчина, управлявший Lada Samara, не остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов. Во время полицейской погони он протаранил въезд на территорию аэропорта, а позднее пробил стекла и въехал в само здание терминала. Водитель проехал помещение насквозь, повредив стойки и трубу водоснабжения. После этого он выехал на парковку, где был задержан сотрудниками МВД. По предварительным данным, ущерб от действий мужчины составил около 6 млн рублей.

Видео: Twitter / Azamataka

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