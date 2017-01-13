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Осужденную за репост воспитательницу этапировали после помещения в карцер

Новости
15:35, 13 января
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Воспитательницу из Курганской области Евгению Чудновец, осужденную на пять месяцев колонии за репост видео с издевательствами над несовершеннолетним, этапировали из СИЗО-2 Шадринска. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по Курганской области. Ведомство также проведет проверку обстоятельств, при которых Чудновец была помещена в карцер.

Во ФСИН сообщили, что накануне Чудновец этапировали в колонию. «В соответствии со ст. 17 Уголовно- исполнительного кодекса о ее прибытии в учреждение будет сообщено одному из родственников», — добавили в ведомстве.

Председатель ОНК по Курганской области Юрий Стрелков сообщил, что осужденную могли отправить в колонию в Свердловской области, где она прописана. Адвокат Алексей Бушмаков рассказал «Медиазоне», что Чудновец могли отправить в женскую ИК-6 в Нижнем Тагиле.

12 января Чудновец поместили в карцер в СИЗО за нарушение правил внутреннего распорядка. 

В ноябре 2016 года суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Против нее завели дело по части 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) за репост на странице «ВКонтакте» видеозаписи с издевательствами над ребенком в детском лагере. По словам адвоката Бушмакова, Чудновец сделала репост, чтобы привлечь внимание к произошедшему. В декабре суд сократил ей срок наказания на один месяц. 

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