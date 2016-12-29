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Карякин обыграл Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу

Новости
21:58, 29 декабря
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Российский шахматист Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре игрового дня чемпионата по блицу.

Карякин одержал пятую победу подряд и таким образом стал лидером соревнований. Всего шахматистам нужно сыграть 21 партию: 11 партий — 29 декабря, еще десять — 30 декабря.

В ноябре Карякин проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Оппоненты не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние вничью. Норвежский шахматист оказался сильнее в тай-брейке, победив со счетом 3:1.

Магнус Карлсен — абсолютный чемпион мира в шахматах в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц.

Синий свитер, красотка жена и быстрые машины: портрет Сергея Карякина от Татьяны Арно и фотографа Максима Авдеева

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