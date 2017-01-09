В Москве два человека погибли от переохлаждения в новогодние каникулы

Два человека погибли в Москве от переохлаждения в течение новогодних праздников. Еще около 190 пострадавших от мороза обратились за медицинской помощью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка.

«В ходе аномально низких температур, которые посетили нас с 31 декабря по 9 января, в результате обморожения обратились 158 человек, из них 12 детей», — рассказал Гуменюк. Из-за переохлаждения в больницы попали 31 человек, и еще двое скончались на месте, сообщил он.

7 января синоптики сообщили, что рождетсвенская ночь в Москве стала самой морозной за последние 120 лет метеоролгических наблюдений. По данным центра «Фобос», в Москве была зафиксирована температура —29,9°C. По области самой низкой температурой были —33,4°С в Клину и Дмитрове.