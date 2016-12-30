В Калуге избили автора обращений к Путину и Кадырову

В Калуге двое неизвестных напали на местного гражданского активиста и блогера Дмитрия Мартышенко. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Мартышенко, по информации «Медиазоны», — автор видеообращений калужских предпринимателей к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову.

По словам Мартышенко, накануне возле его дома к нему подошли двое молодых людей. Они поинтересовались, он ли Дмитрий, и сообщили, что «у них есть ориентировка» на машину активиста, так как он двумя днями ранее якобы задел джип марки SsangYong «в центре у рынка». Мартышенко ответил, что его там не было, после чего один из мужчин ударил его по лицу. После этого они сели в машину без номеров и скрылись.

Подал ли Мартышенко заявление о нападении в полицию, неизвестно: связаться с ним и дозвониться в пресс-службу ГУ МВД по Калужской области Дождю не удалось.

Дмитрий Мартышенко — автор обращений калужских предпринимателей к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову. Он критиковал местную городскую администрацию за то, что власти решили закрыть центральный рынок Калуги, из-за чего множество индивидуальных предпринимателей лишились работы.