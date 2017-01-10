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СК назвал три возможные причины выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде

Новости
18:12, 10 января
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Северо-Западное следственного управление Следственного комитета рассматривает три возможные причины выезда самолета «Аэрофлота» за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Калининграда «Храброво». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления Александра Перепилицына.

По его словам, самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа, сбоя в работе технических систем самолета или плохого состояния взлетно-посадочной полосы. Он отметил, что последняя версия пока не находит подтверждений, так как документы, полученные следствием, «свидетельствуют о том, что взлетно-посадочная полоса в целом была готова к приему воздушного судна».

Перепилицын добавил, что более точная информация о причинах происшествия появится после расшифровки бортовых самописцев. Результаты анализа работы черных ящиков будут готовы «примерно через неделю».

3 января самолет авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Храброво», после чего у него сломалась передняя стойка шасси. Чтобы убрать поврежденный самолет с полосы, в аэропорт приезжали военные и спасатели. Из-за этого в «Храброво» были задержаны более 20 рейсов, аэропорт не работал около суток. Ночью 5 декабря самолет удалось убрать с полосы при помощи спецтехники. 

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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