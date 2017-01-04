СК возбудил дело в связи с выездом самолета за взлетную полосу в аэропорту Калининграда

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту выезда самолета за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Калининграда, сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси. В связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта “Храброво”», — установили следователи.

В самолете находились 167 пассажиров и пять членов экипажа.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 3 января. Из-за происшествия были задержаны 20 рейсов совершаюшие вылет и прилет в аэропорту «Храброво». Источник ТАСС сообщил, что службы калининградского аэропорта не могут самостоятельно эвакуировать самолет, так как у «Храброво» нет собственной эвакуационной техники.

Пресс-секретарь главы Калининградской области Валерия Родина сообщила «Интерфаксу», что в аэропорт «Храброво» прибыли сотрудники МЧС и Минобороны для того, чтобы убрать поврежденный самолет с полосы.