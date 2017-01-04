В аэропорту Калининграда отменены 20 рейсов из-за выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы самолета

В калининградском аэропорту «Храброво» задерживаются 20 рейсов из-за выкатившегося во вторник вечером за пределы взлетно-посадочной полосы самолета. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Рейсы задерживаются на прилет и вылет.

Помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун рассказала ТАССу, что открытие «Храброво» отложено до 14:00 местного времени (15:00 мск). «Причина все та же: продолжающиеся работы по эвакуации самолета с места инцидента на специальную стоянку», — сказала она.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 3 января, с самолетом авиакомпании «Аэрофлот». На борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Сообщалось, что три человека обратились за медицинской помощью.

Позже в «Аэрофлоте» сообщили, что для расследования обстоятельств и причин ЧП сформирована комиссия, в которую вошли представители Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта.