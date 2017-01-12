Кадыров заявил о принадлежности убитых накануне в Чечне боевиков к ИГ

«Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений», — заявил Кадыров в ответ на вопрос о связи убитых с ИГ.

«Этому есть неопровержимые доказательства: есть телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это», — добавил он.

По его словам, боевики планировали «тяжкие резонансные преступления» — в том числе, убийства сотрудников правоохранительных органов, духовенства и администраций.

Об убийстве четырех членов незаконного вооруженного формирования стало известно накануне. Спецоперация была проведена в районе сел Курчалой и Гелдаган. Отмечалось, что один из боевиков был задержан.