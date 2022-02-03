Кадыров встретился с премьер-министром России Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства, передает «Интерфакс».

Подробности встречи там не уточнили.

Вечером 2 февраля Кадыров встретился с Владимиром Путиным, хотя днем 2 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что такой встречи нет в планах.

Кадыров описал встречу как «добрую». «Президент, как всегда, поддержал нас», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что Путин поручил ему приехать в правительство. «Если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы», — сказал Кадыров.

В последние несколько дней Кадыров и его окружение сделали несколько резких заявлений о семье бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Кадыров, в частности, назвал их «террористами» и призвал «уничтожить».

В Чечне под арестом в СИЗО находится жена Янгулбаева Зарема Мусаева, вывезенная чеченскими силовиками из дома в Нижнем Новгороде.

Сам Янгулбаев уехал из России. Его семья связывала преследование с критикой чеченских властей.