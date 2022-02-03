Кадыров показал видео из Кремля. Ранее его пресс-служба сообщила о встрече с Путиным

ЧГТРК «Грозный» опубликовал в соцсетях видео, сделанное, по данным телеканала, главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Ранее пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с президентом Владимиром Путиным, однако Дмитрий Песков говорил, что такой встречи нет в планах.

На видео Кадыров говорит: «Вид из Кремля. Красота!».

Когда конкретно было сделан ролик, ЧГТРК «Грозный» не уточнил.

В ночь на 3 февраля пресс-служба главы Чечни опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что Кадыров на встрече с Путиным доложил о социально-экономической ситуации в республике, успешном выполнении программы вакцинации, а также о «положительной динамике» демографических показателей и сокращении безработицы.

При этом пресс-служба Кадырова сопроводила публикацию о встрече совместной фотографией Кадырова и Путина, сделанной в 2017 году.

На сайте Кремля к моменту публикации новости не было информации о встрече Путина с Кадыровым в последние дни. Кроме того, 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина на ближайшие дни нет встречи с главой Чечни.

Ранее в Кремле сообщили, что президент не планирует разбираться в ситуации с похищением жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и их конфликтом с Кадыровым. По словам Дмитрия Пескова, оценивать угрозы депутата Госдумы Адама Делимханова, который пообещал «оторвать головы» Янгулбаевым, — также «не функция Кремля».

Фото на превью: Рамзан Кадыров / «ВКонтакте»