Кадыров опроверг информацию об увольнении замглавы МВД Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об увольнении заместителя министра внутренних дел Алти Алаудинова. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
«Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры!» — заявил Кадыров. В сообщении он также похвалил чеченское МВД за борьбу с терроризмом.
«Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе... в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня», — написал он.
Дорогие друзья! В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку». Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни. Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её. Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю. #Кадыров #Россия #Чечня #Сплетни
Накануне «Новая газета» сообщила об увольнении Апти Алаудинова из-за личного конфликта с Кадыровым. По данным одного из собеседников газеты, недовольство заместителем главы МВД могло возникнуть после гибели нескольких полицейских в Грозном в декабре.
Газета напомнила, что ранее член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин просил правоохранительные органы провести проверку в отношении Алаудинова из-за сообщений местных жителей о пытках.
В ноябре местный житель Рамазан Джалалдинов, пожаловшийся президенту Владимиру Путину и Кадырову на коррупцию в Чечне, заявил об угрозах Алаудинова в его адрес. По его словам, Алаудинов заявил, что если мужчина «не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова».