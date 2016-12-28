Кадыров опроверг информацию об увольнении замглавы МВД Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об увольнении заместителя министра внутренних дел Алти Алаудинова. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры!» — заявил Кадыров. В сообщении он также похвалил чеченское МВД за борьбу с терроризмом.

«Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе... в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня», — написал он.

Накануне «Новая газета» сообщила об увольнении Апти Алаудинова из-за личного конфликта с Кадыровым. По данным одного из собеседников газеты, недовольство заместителем главы МВД могло возникнуть после гибели нескольких полицейских в Грозном в декабре.

Газета напомнила, что ранее член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин просил правоохранительные органы провести проверку в отношении Алаудинова из-за сообщений местных жителей о пытках.

В ноябре местный житель Рамазан Джалалдинов, пожаловшийся президенту Владимиру Путину и Кадырову на коррупцию в Чечне, заявил об угрозах Алаудинова в его адрес. По его словам, Алаудинов заявил, что если мужчина «не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова».