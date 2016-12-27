Кадыров назвал «придуманным делом» подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «придуманным делом» подозрения бывшего главы батальона «Север» внутренних войск МВД Руслана Геремеева в причастности к убийству Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент Дождя.

По мнению Кадырова, Геремеев не причастен к делу об убийстве Немцова.

«Если суд заберет, посадит на скамью подсудимого, то видно будет. Геремеев абсолютно, если меня спросить, не виноват. Потому что это придуманное дело», — сказал он.

Кадыров назвал Геремеева «настоящим мужчиной, воином».

«Я на тысячу процентов уверен, что он не виноват. Мы все знаем, кто виноват, что и как. Просто вам интересно как-то дойти до Кадырова», — сказал он.

В начале декабря в разговоре с Дождем Кадыров заявил, что Немцова убили «враги России». Он утверждает, что его знакомые «абсолютно непричастны» к преступлению.

В деле об убийстве Немцова у Геремеева нет процессуального статуса, однако его имя неоднократно встречается в материалах дела. Сторона потерпевших настаивает на том, что он был одним из организаторов убийства.

Следствие считает, что организатором убийства стал водитель Геремеева Руслан Мухудинов, который сейчас находится в международном розыске. Мухудинову заочно предъявили обвинения.

Ранее источники «Росбалта» сообщили, что Геремеев уехал из России в Арабские Эмираты. Официально эту информацию не подтверждали. По данным собеседников агентства, он покинул территорию страны под чужой фамилией. До этого источники издания говорили, что Геремеев в течение долгого времени находился под охраной в чеченском селе Джалка.

В марте 2015 года источники РБК, знакомые с ходом расследования, рассказали, что сотрудники Следственного комитета допросили Геремеева на территории Чечни.

В начале декабря Московский окружной военный суд согласился вызвать Геремеева и его племянника Артура на допрос по делу об убийстве Немцова.