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Кадыров назвал «абсолютной ложью» информацию об убийстве своего охранника

Новости
14:03, 17 января
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что застрелившийся бывший сотрудник правоохранительных органов республики Алихан Музаев не был его личным охранником. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Накануне «Кавказ. Реалии» сообщало, что в Чечне погиб Алихан Музаев, охранник главы республики. По данным издания, Музаев вместе с односельчанами планировал вооруженную акцию против чеченских властей. Вечером 15 января его задержали местные силовики, а через некоторое время вернули семье труп. 

Как рассказал Кадыров, Музаев никогда не входил в его охрану и сопровождение. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек, пояснил глава республики.

«Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы ЧР. Снова говорю, что это не  соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не  входил  в охрану ни главы Чеченской республики и ни одного  чиновника. Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа. Других деталей озвучить  пока невозможно. Работа продолжается», — сказал Кадыров.

По словам Кадырова, Музаев еще 13 лет назад впервые был заподозрен в  пособничестве боевикам, и полученная от него тогда информация позволила задержать и привлечь к ответственности более десяти боевиков. После этого за ним велось наблюдение «на случай возможных попыток боевиков вовлечь его в свои ряды».

В конце декабря Музаев подал рапорт об увольнении, объяснив это необходимость выехать за  пределы Чечни.  На завершающей стадии спецоперации по нейтрализации бандгруппы сотрудники правоохранительных органов приехали к Музаеву домой и предложили поехать в отдел для получения документов. Кадыров отметил, что они его «не задерживали, не надевали наручники, не применяли силу, чтобы провести оперативные действия».

«И тут, улучив момент, Музаев  выхватил оружие и выстрелил в  себя. Спасти  его  жизнь   не  удалось.  По  данному  факту  проводятся  все предусмотренные законом действия», — сказал Кадыров.

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