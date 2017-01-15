Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Представитель Трампа опроверг информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике
Украинские инспекторы проверят воинские части в Ростовской области
SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9
Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане

Кадыров сообщил о задержании в Чечне связанного с ИГ террориста

Новости
08:51, 15 января
25
0
Поделиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района. Об этом Кадыров рассказал в своем инстаграме.

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади „Минутка“ во дворе торгового центра „Орбита“. Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым», — сообщил глава республики.

По его словам, Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева, получив приказ от террористической организации «Исламское государство» «убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие».

«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались», — заявил Кадыров.

Он добавил, что ранее в субботу в Нальчике полицейские задержали еще двоих террористов из этой же группы, которые пытались покинуть пределы Северного Кавказа. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — заключил он.

«Паника в Чечне»: как Кадыров и силовики ищут сторонников ИГ. Что происходит в селах Курчалоевского района, где задержали 22 человека

11 января Кадыров сообщил о спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района Чечни. В результате были убиты были четыре боевика, один скрылся и еще один был задержан. По его словам, убитые боевики были связаны с «Исламским государством».

Позже «Новая газета» рассказала подробности операции. По информации издания, спецоперация началась с неудачной попытки правоохранителей задержать Узум-Хаджи Мадаева, жителя села Курчалой. В 2015 году он вышел из тюрьмы, где он отбывал 12-летний срок за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему удалось сбежать из дома. Сотрудники правоохранительных органов не смогли его задержать. После этого, по информации «Новой», они стали задерживать всех знакомых Мадаева и тех, кто стоял на учете в местном ОВД из-за подозрений в экстремизме.

По официальным данным, во время спецоперации задержали 22 жителей сел Курчалоевского района. Одной из самых масштабных в России за последние годы контртеррористической операцией Чечни руководил лично глава республики, утверждает «Новая». При этом издание подчеркивает, что Кадыров не имел полномочий для руководства спецоперацией.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2