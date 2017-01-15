Кадыров сообщил о задержании в Чечне связанного с ИГ террориста

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района. Об этом Кадыров рассказал в своем инстаграме.

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади „Минутка“ во дворе торгового центра „Орбита“. Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым», — сообщил глава республики.

По его словам, Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева, получив приказ от террористической организации «Исламское государство» «убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие».

«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались», — заявил Кадыров.

Он добавил, что ранее в субботу в Нальчике полицейские задержали еще двоих террористов из этой же группы, которые пытались покинуть пределы Северного Кавказа. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — заключил он.

11 января Кадыров сообщил о спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района Чечни. В результате были убиты были четыре боевика, один скрылся и еще один был задержан. По его словам, убитые боевики были связаны с «Исламским государством».

Позже «Новая газета» рассказала подробности операции. По информации издания, спецоперация началась с неудачной попытки правоохранителей задержать Узум-Хаджи Мадаева, жителя села Курчалой. В 2015 году он вышел из тюрьмы, где он отбывал 12-летний срок за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему удалось сбежать из дома. Сотрудники правоохранительных органов не смогли его задержать. После этого, по информации «Новой», они стали задерживать всех знакомых Мадаева и тех, кто стоял на учете в местном ОВД из-за подозрений в экстремизме.

По официальным данным, во время спецоперации задержали 22 жителей сел Курчалоевского района. Одной из самых масштабных в России за последние годы контртеррористической операцией Чечни руководил лично глава республики, утверждает «Новая». При этом издание подчеркивает, что Кадыров не имел полномочий для руководства спецоперацией.