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Кадыров назвал ложью информацию об убийстве в Чечне задержанных за нападение на полицейских
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Кадыров назвал ложью информацию об убийстве в Чечне задержанных за нападение на полицейских

Новости
09:24, 31 декабря
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «наглой и гнусной ложью» сообщения о том, что задержанные в Грозном по подозрению в нападение на полицейских были убиты. Об этом он написал в своем инстаграме. Ранее, 30 декабря, издание «Кавказский узел» со ссылкой на источник в Минздраве Чечне рассказало, что трое подозреваемых были убиты в одной из больниц в Грозном. 

По данным «Кавказского узла», 25 декабря в больнице в Грозном отключили свет и убили одного из задержанных. Также были убиты еще два человека, парень и девушка.

«Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи», — написал Кадыров.

 

Дорогие друзья! Отдельные СМИ, известные своей ненавистью к Чеченской Республике, пишут, что в грозненской больнице скорой медицинской помощи совершены противоправные действия в отношение пациентов. Они утверждают, что в один из дней на этой неделе в больнице отключили свет, затем вооружённые люди вывели на улицу и убили троих боевиков, находившихся на лечении с огнестрельными ранениями. Я не считаю необходимым обсуждать эту наглую и гнусную ложь. Но и эту небылицу готов признать былью, если за все это время в больнице хоть на минуту отключали свет или на территории лечебного учреждения или в её корпусах было совершено хотя одно противоправное действие. Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи! #Кадыров #Россия #Чечня

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов также сообщил, что «эпизодов стрельбы не происходило в больнице и произойти не могло». По его словам, в больнице, где находились задержанные была выставлена охрана, а «ситуация взята под контроль». Сулейманов добавил, что в больнице также не мог отключиться свет из-за того, что там находится автономный генератор, который включился бы «через три секунды». 

В ночь на 18 декабря в Грозном было совершено несколько нападений на полицейских. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации были убиты семь предполагаемых нападавших, еще четверо были задержаны. По данным «Кавказского узла», погибли четверо полицейских. «Новая газета» сообщила о трех убитых сотрудниках ГАИ. После этого около Грозного прошла спецоперация, в ходе которой убили и задержали еще нескольких предполагаемых боевиков. 

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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