Кабмин Украины инициировал выход из соглашения о памяти о героизме в Великой Отечественной войне

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Заседание транслировалось на YouTube-канале правительства.

По данным РИА Новости, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость выйти из соглашения появилась, «учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины как одной из стран участниц указанного соглашения, а также существенные отличия в Украине и других странах-участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны».

Соглашение было подписано в Душанбе в сентябре 2011 года. Согласно ему, стороны обязались продолжать поисковую работу и захоронения военнослужащих с воинскими почестями и сотрудничать в сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов стран-участников СНГ в Великой Отечественной войне.

Украина приняла политику декоммунизации и начала выход из СНГ после событий 2014 года. В частности, вместо термина «Великая Отечественная война» закрепилось «Вторая мировая война», а кроме Дня Победы над нацизмом 9 мая теперь отмечается 8 мая как День памяти и примирения с лозунгом «Никогда снова».

Кроме того, Украина вышла из ряда договоров с Россией и СНГ, в частности, из договоров о создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ и о происхождении товаров. В 2019 году прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.