«Что хотят, не говорят. Ищут меня». К родителям секретаря ОНК Москвы пришла полиция

Сотрудники полиции пришли к родителям ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«К моим родителям по адресу старой прописки пришли из уголовного розыска. Что хотят, не говорят. Ищут меня. Еду разбираться», — написал Мельников.

Других подробностей он не привел.

В августе полиция начала приходить домой к жителям Москвы, которые регистрировались на сайтах «Свободу Навальному!» и «Умное голосование, а также тем, что отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. Они рассказывали, что предлагают написать заявление о краже персональных данных из-за слива базы. 30 августа «ОВД-Инфо» сообщал, что всего известно о 1421 случае опроса полицией сторонников Навального как минимум в 11 регионах.

По информации «Русской службы Би-би-си», полицейские опрашивают людей по требованию управления президента России по внутренней политике.

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