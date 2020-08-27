К пресс-секретарю муниципального депутата Юлии Галяминой пришли с обыском

Силовики прошли с обыском пришли с обыском к Николаю Касьяну — пресс-секретарю московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Касьяну сказали, что он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении Галяминой. Сотрудники правоохранительных органов не показали документов, отметил он.

Обыск начался примерно в 8 утра 27 августа, написала Галямина в своем телеграм-канале.

В разговоре с «МБХ медиа» Касьян объяснил, что сейчас не находится дома, где проходит обыск. Туда выехал адвокат.

В конце июля против Галяминой завели уголовное дело о неоднократном нарушении правил митингов (статья 212.1 УК РФ) из-за призыва депутата выйти на несогласованную акцию против поправок к Конституции в Москве. На время следствия Галямина находилась под подпиской о невыезде. 26 августа адвокат депутата Михаил Бирбков рассказал, что следствие уведомило о завершении расследования.

Кроме того, в июле у Галяминой, а также сотрудников «Открытой России» и в редакции «МБХ медиа» проводили обыски в рамках дела ЮКОСа о хищениях в 2003 году.