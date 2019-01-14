Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

В Мещанский суд Москвы поступил иск к журналисту Юрию Дудю и блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Как сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Котомина, истец потребовал от них по 50 миллионов рублей.

В иске указана только фамилия и инициалы заявителя — «Бестаев А.А.» Он потребовал опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, неизвестно.

Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.

Представитель Ивлеевой сообщил RNS, что иск Бестаева они еще не получили.

Выпуск шоу «ВДудь» с Ивлеевой вышел в августе 2018 года. На момент публикации заметки видео набрало больше 21 миллиона просмотров.

В инстаграме у Ивлеевой 10,5 миллиона подписчиков, на ютьюбе — более двух миллионов. С весны 2017 года она ведет шоу «Орёл и решка. Перезагрузка» на телеканале «Пятница!»