Юрий Ганус уволен с поста директора РУСАДА
Юрий Ганус оставит должность генерального директора российского антидопингового агентства. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает ТАСС.
Он подтвердил, что общее собрание учредителей РУСАДА приняло решение об увольнении Гануса, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
Ранее совет выразил Ганусу недоверие и рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос его отставки.
Поводом стали нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства, найденные во время аудита.
Ганус возглавлял РУСАДА с 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы организации назначил Михаил Буханов. Новый гендиректор будет избран в течение месяца.
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