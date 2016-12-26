Бельгийский суд отказал России в снятии арестов по делу ЮКОСа

Суд в Брюсселе отклонил ходатайство России, которая попросила снять арест со своей собственности в Бельгии, арестованной по делу ЮКОСа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию решения суда.

Аресты российской собственности в Бельгии были осуществлены в июне 2015 года. Речь идет об активах на сумму около 1,6 миллиарда евро.

В Бельгии были арестованы счета российских дипломатических представительств, архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ и некоторых государственных СМИ, в частности ТАСС и «России сегодня».

В конце ноября Апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских ФГУП, наложенных в рамках того же дела. Речь идет о ГУП «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости».

Российские активы были арестованы после того, как в 2014 году гаагский международный арбитражный суд присудил бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 50 миллиардов долларов, которую должны выплатить российские власти.Истцы утверждали, что российские власти намеренно преследовали ЮКОС и бенефициаров компании с целью обанкротить ее и захватить активы.

В ноябре того же года Россия обжаловала решение о компенсации. В итоге Гаагский третейский суд отменил его, тем не менее, ряд российских активов остался под арестом.

В апреле 2016 года сообщалось, что Россия добилась отмены решения Гаагского суда о взыскании 50 миллиардов долларов.