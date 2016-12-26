Прямой эфир
60,90
63,69
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Минобороны рассказало о положении обломков Ту-154 на дне Черного моря
В Москве опознали первую жертву крушения Ту-154
«Момент истины» Караулова убрали из эфира после программы о покушениях на Путина
Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Бельгийский суд отказал России в снятии арестов по делу ЮКОСа

Новости
17:42, 26 декабря
164
2
Поделиться

Суд в Брюсселе отклонил ходатайство России, которая попросила снять арест со своей собственности в Бельгии, арестованной по делу ЮКОСа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию решения суда. 

Аресты российской собственности в Бельгии были осуществлены в июне 2015 года. Речь идет об активах на сумму около 1,6 миллиарда евро. 

В Бельгии были арестованы счета российских дипломатических представительств, архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ и некоторых государственных СМИ, в частности ТАСС и «России сегодня».

В конце ноября Апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских ФГУП, наложенных в рамках того же дела. Речь идет о ГУП «Космическая связь», «Госзагрансобственность» и РАМИ «РИА Новости». 

Российские активы были арестованы после того, как в 2014 году гаагский международный арбитражный суд присудил бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 50 миллиардов долларов, которую должны выплатить российские власти.Истцы утверждали, что российские власти намеренно преследовали ЮКОС и бенефициаров компании с целью обанкротить ее и захватить активы.

В ноябре того же года Россия обжаловала решение о компенсации. В итоге Гаагский третейский суд отменил его, тем не менее, ряд российских активов остался под арестом. 

Платить или не платить? Как Конституционный суд решает, что делать с двумя миллиардами долларов для бывших акционеров ЮКОСа

В апреле 2016 года сообщалось, что Россия добилась отмены решения Гаагского суда о взыскании 50 миллиардов долларов. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2