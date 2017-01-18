Суд закрыл дело о миссионерстве в отношении йога из Петербурга

Смоленский районный суд Санкт-Петербурга закрыл дело о миссионерстве в отношении Дмитрия Угая, которого обвиняли в нарушении норм миссионерской деятельности за лекцию о философии йоги. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Cудья постановил прекратить делопроизводстство в связи с отсутствием состава правонарушения.

Угай был задержан в октябре на фестивале «Ведалайф» в лофте «Этажы» во время лекции о философии йоги. Это произошло после заявления местного жителя Наиля Насибуллина. Он предположил, что на фестивале индийской культуры «будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения „Сознание Кришны“». При этом, по словам программиста, на самой лекции мужчина не был.

Первое заседание по делу прошло 9 января. Угай не признал свою вину. На слушании он заявил, что в полицейском протоколе отражена не его подпись. Слушание перенесли на 18 января для того, чтобы вызовать в суд оперуполномоченного Арсена Магомедова, который составлял протокол.

Сам Угай назвал дело сфабрикованным, поскольку во время лекции он ни разу не произнес название этого объединения и слово „вайшнавизм“, а лекция, по его словам, была построена на «книгах по индийской философии, по которым преподают в вузах».