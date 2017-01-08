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В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержали и отменили из-за морозов
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Посольство России заявило об отсутствии россиян среди погибших при теракте в Иерусалиме
Среди погибших и пострадавших при теракте в Иерусалиме нет россиян. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов.
В результате наезда грузовика на толпу людей 8 января, в воскресенье, погибли четыре человека, около десяти пострадали. Местная полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Все жертвы теракта были военнослужащими армии Израиля.
Израильское агентство Ynetnews опубликовало видеозапись, на которой виден момент наезда грузовика на людей, выходивших из автобуса. Водитель грузовика, по информации Reuters, был убит на месте. Он оказался выходцем из Палестины.
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