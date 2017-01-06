Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия

Японские власти приняли решение отозвать своего посла Ясумасу Нагаминэ из Южной Кореи. Как передает Yonhap , этот шаг связан с установкой перед японским консульствам памятника, который посвящен жертвам сексуального насилия во время японской оккупации в XX веке.

Монумент появился перед консульством Японии в Пусане, крупном корейском портовом городе. На его установке настаивали представители общественных организаций. Памятник установили в конце декабря, однако сняли в тот же жень. Через несколько дней активисты добились возвращения монумента на прежнее место.

Помимо отзыва посла Япония также отзывает генерального консула в Бусане, а также приостанавливает переговоры по экономическим вопросам, передает Kyodo.