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Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам сексуального насилия
Японские власти приняли решение отозвать своего посла Ясумасу Нагаминэ из Южной Кореи. Как передает Yonhap, этот шаг связан с установкой перед японским консульствам памятника, который посвящен жертвам сексуального насилия во время японской оккупации в XX веке.
Монумент появился перед консульством Японии в Пусане, крупном корейском портовом городе. На его установке настаивали представители общественных организаций. Памятник установили в конце декабря, однако сняли в тот же жень. Через несколько дней активисты добились возвращения монумента на прежнее место.
Помимо отзыва посла Япония также отзывает генерального консула в Бусане, а также приостанавливает переговоры по экономическим вопросам, передает Kyodo.
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