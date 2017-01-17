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Киев рассказал о документах с просьбой Януковича о вводе российских войск

Новости
18:28, 17 января
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Военная прокуратура Украины получила от ООН заверенную фотокопию заявления бывшего президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой к России ввести войска на Украину. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в фейсбуке. 

«Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», — написал Луценко.

В декабре 2016 года Киевский суд разрешил изъять из администрации президента России письменное заявление бывшего украинского лидера Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.

По заявлению Генпрокуратуры Украины постпред России при ООН Виталий Чуркин 1 марта 2014 года сообщил о факте этого обращения на заседании Совета безопасности организации. Через два дня он представил его фотокопию.

На пресс-конференции в ноябре 2016 года Янукович пояснил, что просьба была продиктована желанием «повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе», но «не была реализована».

Янукович сбежал из Украины в Россию в феврале 2014 года. Там на него завели более 30 уголовных дел и объявили в международный розыск.

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