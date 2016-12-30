Калининградским чиновникам запретили пользоваться «Яндексом»

Сотрудникам муниципальных учреждений Калининграда запретили пользоваться «продуктами и услугами иностранных интернет-компаний». В список запрещенных сервисов попали «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом сообщает издание «Новый Калининград», в распоряжении которого есть соответствующий приказ, подписанный заместителем главы администрации города Анной Апполоновой.

В приказе отмечается, что запрет распространяется на ведомства, за которые отвечает комитет по социальной политике Калининграда. Его возглавляет Апполонова. Также запрет распространяется на сотрудников комитетов по социальной политике и образованию городской администрации. В приказе говорится, что такие меры нужны для «обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы».

К приказу прилагается список западных интернет-сервисов и рекомендованные российские аналоги. Например, в списке есть мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, сервисы электронной почты Gmail, Dropbox, Yahoo, Hotmail и «Яндекс.Почта», хранилища Dropbox, Google диск, «Яндекс.Диск», Microsoft One Drive, сервисы Google Metrics, Google Maps, «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Карты» и поиск «Яндекса».

В приложении к приказу отмечается, что сервисы «Яндекса» были запрещены для пользования калининградскими чиновниками из-за того, что головной компанией поисковика является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в Нидерландах.

Анна Апполонова и пресс-служба администрации Калининграда не ответили на звонки Дождя.