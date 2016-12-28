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В Якутии возбудили уголовное дело после жестокого обращения с медведем

Новости
11:02, 28 декабря
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Управление Следственного комитета в Якутии возбудило уголовное дело по факту жестокой расправы с бурым медведем, кадры которой попали в интернет. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбудили по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье составляет 300 тысяч рублей в качестве штрафа, 480 часов обязательных работ, два года принудительных работ или два года лишения свободы.

Следователи нашли автомобили, на которых был задавлен белый медведь, и осмотрели их, говорится в сообщении СК.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что удалось установить причастных к расправе над животным. По версии следствия, к этому причастны вахтовики Булунского района Якутии. 

Собеседник издания рассказал, что следователи установили предприятие, которому принадлежали автомобили «Урал». На записи видно, что на этих автомобилях задавили бурого медведя.

Накануне в сети появилось видео, на котором животное давят несколькими грузовыми автомобилями. После этого якутское управление Министерства охраны природы начало проверку, прокуратура отправила ролик в МВД.

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