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Умер биолог и политик Алексей Яблоков
Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84-ом году жизни, сообщается на сайте партии.
В сообщении говорится, что Яблоков скончался после тяжелой продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.
Яблоков — доктор биологических наук. Его исследования посвящены биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии и экологии. В 1988-1991 годах он был основателем и председателем «Гринпис СССР».
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