Умер биолог и политик Алексей Яблоков

Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84-ом году жизни, сообщается на сайте партии.

В сообщении говорится, что Яблоков скончался после тяжелой продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве.

Яблоков — доктор биологических наук. Его исследования посвящены биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии и экологии. В 1988-1991 годах он был основателем и председателем «Гринпис СССР».