В Москве подали заявку на антивоенное шествие

Партия «Яблоко» подала в мэрию Москвы уведомление о проведении антивоенного шествия 12 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Темой шествия «Яблоко» заявило «выражение отношения москвичей к специальной военной операции» в Украине.

Партия хочет провести шествие от Страстного бульвара до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

Ранее «Яблоку» отказали в проведении антивоенных акций в других городах России.

В Москве с начала пандемии запрещены массовые акции. В конце февраля мэрия Москвы отказала партии ПАРНАС, которая хотела провести в столице «Марш мира» 5 марта.

После начала военных действий в Украине в столице и других российских городах прошли акции против войны. По данным «ОВД-Инфо»*, с 24 февраля на них были задержаны в общей сложности около 6,5 тысячи человек.

*Минюст внес «ОВД-Инфо» реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов»

Фото на превью: Денис Каминев / Дождь