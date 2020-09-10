«Я удовлетворен своей работой». Адвокат Пашаев рассказал, что защищал Ефремова бесплатно

Адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал в интервью телеканалу «Москва 24», что доволен своей работой в этом деле. По его словам, он защищал актера бесплатно.

По словам Пашаева, Ефремову еще могут вынести оправдательный приговор, так как у кассационного суда высшей инстанции «основания для такого решения есть».

Ранее федеральная палата адвокатов подтвердила факт нарушения этики Пашаевым. Вице-президент палаты Геннадий Шаров рассказал, что комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а «этичность его поведения и соблюдения правил профессии». Он отметил, что решение о мере ответственности в отношении Пашаева вынесет Совет палаты.

Как сообщил ТАСС, адвокат Ефремова признал нарушения кодекса этики в общении со СМИ. При этом, по словам Пашаева, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений в его работе не нашла.

Фото на превью: агентство «Москва»