«Я не ожидал такого приговора». В ОНК рассказали, что Ефремов остался недоволен своим адвокатом

«Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», - сказал Ефремов. По его словам, он не хотел продлевать договор с Эльманом Пашаевым: «Я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он». Актер также отметил, что первую ночь в СИЗО плохо спал и ему даже давали валерьянку.

Ефремова поместили в стандартную камеру на восемь мест, в которой две одноярусные кровати и четыре двухъярусные. Сам актер спит на одноярусной. Помимо этого, в камере есть большой стол и книжная полка.

8 сентября Ефремова приговорили к к восьми годам лишения свободы. Суд признал его виновным в ДТП, после которого погиб курьер Сергей Захаров. Ефремов также должен выплатить сыну погибшего 800 тысяч рублей.

Фото на превью: агентство«Москва»