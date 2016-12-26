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«Известия» рассказали о планах предоставлять банкам информацию о смене клиентом сим-карты

Новости
07:01, 26 декабря
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Банки смогут получать от мобильных операторов информацию о смене абонентом сим-карты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка.

По информации издания, эта схема была одобрена на закрытой встрече представителей регулятора, Минкомсвязи и банков. Для этого будет разработана соответствующая нормативная база.

Цель инициативы — предотвратить мошеннические схемы по «захвату» номера телефона клиента банка.

«Участники обсуждения рассмотрели вариант обмена информацией о замене сим-карты, при котором банк запрашивает у оператора, менял ли он карту клиенту или нет. Для Центробанка является важным моментом возможность равного доступа к информации всех участников финансовой сферы, которые могут столкнуться с таким видом мошенничества. Это позволит защитить права клиентов», — пояснили в Центробанке, как пишут «Известия».

Один из участников совещания сообщил, что технологию, возможно, будут применять на коммерческой основе, а также для работы с проблемными заемщиками.

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