«Известия» назвали две основные версии крушения Ту-154

Двумя основными версиями крушения Ту-154 стали некачественное топливо и перегрузка самолета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Центре общественных связей ФСБ.

Всего рассматриваются четыре версии: помимо некачественного топлива и перегрузки к аварии могла привести ошибка пилотов или техническая неисправность, рассказали в ФСБ.

Дозаправка в Адлере «также могла повлиять на катастрофу, поскольку самолет взял топлива на все дорогу туда и обратно, что сильно утяжелило лайнер», пишет газета.

Ранее «Коммерсантъ» рассказал о показаниях свидетеля крушения Ту-154. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент падения самолета находился на катере в акватории Черного моря, рассказал, что видел быстрое снижение самолета — тот двигался с небольшой скоростью и задранным вверх носом. По словам свидетеля, казалось, что самолет пытается совершить посадку на воду.

К этому, по словам опрошенных газетой экспертов, могли привести ошибочные действия пилотов. Среди других возможных причин крушения — сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также внезапное падение тяги двигателей.

Ту-154 Минобороны упал утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — журналисты, музыканты из ансамбля имени Александрова, военные, чиновники и представитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. На данный момент обнаружены останки 80 жертв авиакатастрофы.