Взрыв у здания суда в турецком Измире.Видео камер наблюдения и очевидцев
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В сети появились видео с камер наблюдения, на которых виден момент взрыва у здания суда в турецком городе Измир, и видео очевидцев последствий взрыва, на которых можно услышать выстрелы.
Фото: AP Photo
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