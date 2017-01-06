В Турции задержали 18 человек в связи со взрывом в Измире

После взрыва и перестрелки у суда в Измире были задержаны 18 человек. Об этом сообщил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг, передает Reuters .

По совам Боздага, Анкара убеждена, что взрыв устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

Взрывы и стрельба у суда в Измире произошли 5 января. Сначала перд зданием ворвался автомобиль, после этого в него ворвались вооруженные люди. Они были вооружены автоматами и гранатами.

Двое нападавших были убиты полицейскими, 11 человек получили ранения. Власти Труции после взрыва высказывали предположение, что боевики могли планировать более масштабную атаку.