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В Турции задержали 18 человек в связи со взрывом в Измире

Новости
13:27, 6 января
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После взрыва и перестрелки у суда в Измире были задержаны 18 человек. Об этом сообщил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг, передает Reuters.

По совам Боздага, Анкара убеждена, что взрыв устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Взрывы и стрельба у суда в Измире произошли 5 января. Сначала перд зданием ворвался автомобиль, после этого в него ворвались вооруженные люди. Они были вооружены автоматами и гранатами.

Двое нападавших были убиты полицейскими, 11 человек получили ранения. Власти Труции после взрыва высказывали предположение, что боевики могли планировать более масштабную атаку. 

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