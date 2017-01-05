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Террористы атаковали здание суда в турецком Измире
В турецком городе Измире перед зданием суда взорвался автомобиль, после чего туда ворвались несколько вооруженных людей, сообщает Daily Sabah.
Patlama anı. pic.twitter.com/Z5hYEc3SNh— KSK TV (@KSKTV) 5 января 2017 г.
По данным издания, двое нападавших были убиты полицейскими. Кроме того, разыскивается третий участник атаки.
Не менее десяти человек получили ранения.
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