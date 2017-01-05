Террористы атаковали здание суда в турецком Измире

В турецком городе Измире перед зданием суда взорвался автомобиль, после чего туда ворвались несколько вооруженных людей, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, двое нападавших были убиты полицейскими. Кроме того, разыскивается третий участник атаки.

Не менее десяти человек получили ранения.