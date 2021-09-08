Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело девочки-подростка

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске тело третьей погибшей. Об этом Дождю сообщили в МЧС.

Третья погибшая — девушка-подросток примерно 15 лет, сообщили в ведомстве.

По данным ТАСС, под завалами остаются еще четыре женщины, судьба которых неизвестна. Разбор завалов продолжится до следующего утра.

По данным МЧС, в результате взрыва погибли три человека, еще 15 пострадали, в том числе, двое детей. Шесть человек госпитализировали.

Взрыв газа в многоквартирном девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. Часть дома обрушилась, однако остаток здания подлежит восстановлению, сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В связи с произошедшим в Ногинске объявили трехдневный траур и отменили мероприятия по случаю Дня города, назначенного на 11 сентября.