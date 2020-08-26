Из Купаловского театра ушли большинство актеров. Его директора уволили после поддержки протестов

Из белорусского Национального театра имени Янки Купалы уволились 58 человек, 36 из них — актеры. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь театра Николай Заяц.

Среди уволившихся — заслуженные артисты Беларуси.

«Они не готовы были играть в тех условиях, которые сейчас есть в Беларуси — массовые репрессии, избиения людей. Поэтому было принято коллективное решение сезон не начинать и из театра увольняться», — сообщил Дождю Заяц.

Он добавил, что Купаловский театр — не только «здание и стены», но и актеры, большинство из которых приняли решение уволиться.

Купаловский театр возглавлял нынешний член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко. Его уволили 17 августа после того, как он поддержал протесты в стране и забастовку сотрудников театра.