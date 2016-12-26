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Россияне назвали главные события года

Новости
12:53, 26 декабря
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги года для россиян. Главными событиями для них стали война в Сирии и парламентские выборы. Среди персон года россияне назвали Владимира Путина, Елену Исинбаеву и Филиппа Киркорова.

Алексей Даничев / РИА Новости

Как следует из исследования ВЦИОМа (есть в распоряжении Дождя), главным мировым событием 33% россиян назвали войну в Сирии (в 2015 — 43%), 31% — президентские выборы в США. Самыми резонансными событиями внутри страны, согласно опросу, стали парламентские выборы (10%), допинговые скандалы (7%), борьба с коррупцией и военная помощь Сирии (по 4%). 

Политиком года для россиян остается президент Владимир Путин: в этом году его назвали 64% опрошенных, в прошлом — 74%. На втором месте с большим отрывом снова Сергей Лавров (18%). Восемь процентов россиян назвали политиком года Владимира Жириновского и Сергея Шойгу, семь — Дмитрия Медведева.

Среди спортсменов опрошенным запомнились Елена Исинбаева (8%) и Антон Шипулин (5%). Среди актеров чаще всего называли Данилу Козловского и Сергея Безрукова, их отметили по 5% россиян. Музыкантом года 7% считают Филиппа Киркорова, еще 4% опрошенных упомянули Григория Лепса, Николая Баскова, Сергея Лазарева и Аллу Пугачеву. Среди писателей больше всех набрали Дарья Донцова (3%) и Татьяна Устинова (2%), остальные писатели — менее одного процента.

Самой популярной программой снова стало ток-шоу «Пусть говорят» (11%), на второй и третьей строчке также проекты Первого канала — «Голос» (8%) и «Новости» (6%).

Лучшим сериалом года 8% назвали «Мажор», среди фильмов лидируют «28 панфиловцев» и «Экипаж» (по 4%).

Во ВЦИОМе отмечают, что эти результаты говорят о том, что среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у россиян нет явных фаворитов, поскольку в этих категориях у лидеров рейтинга не более 10%.

По данным опроса, этот год россияне провожают с более позитивным настроем, чем 2015-й. 45% россиян провожают год с оптимизмом, пессимистично настроены 12%, еще 42% не испытывают ни радости, ни горя. Половина опрошенных накануне 2017 года чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, в 2012 году этот показатель составлял 35% и с каждым годом растет.

2016 год стал «хорошим» или «удачным» для 52% россиян, в то время как 47% ответили, что год был тяжелым и в их жизни скорее преобладали трудности.

Отмечать Новый год дома планируют 76% россиян. Практически каждый десятый гражданин России (11%) будет отмечать этот праздник в гостях, 4% поедут на дачу, в ресторан или клуб пойдут отмечать 2% ответивших.

Предполагаемые расходы на встречу Нового года незначительно выросли: в этом году сумма средних трат на празднование составила 12397 рублей.

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