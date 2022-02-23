Италия с 1 марта разрешит въезд российских туристов по ПЦР-тесту 

Российские туристы смогут посетить Италию без прохождения карантина с 1 марта. Об этом сообщает генеральное консульство страны в Петербурге.

Для въезда в страну нужно будет предоставить справку о вакцинации одобренным в Евросоюзе препаратом от коронавируса, справка о выздоровлении от ковида в течении последних шести месяцев или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или антиген-теста, сделанного в течение последних 48 часов.

Кроме того, для въезда в Италию нужно будет заполнить специальную форму Passenger Locator Form. Если не предоставить справку о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном тесте, туристу нужно будет пройти пятидневный карантин.

Российские вакцины от ковида не зарегистрированы в Евросоюзе, поэтому привитым «Спутником V» туристам нужно будет сделать тест на коронавирус перед въездом в Италию.

Фото на превью: Wikimedia Commons