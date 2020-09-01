IT-специалист Александр Литреев покинул Россию. Его обвиняли по делу о наркотиках
Основатель компании «Vee Security», создатель приложения «Красная кнопка» для помощи задержанным на митингах Александр Литреев уехал из России в Эстонию, сообщает Znak.com.
Издание отмечает, что Литреев уехал «в разгар пандемии», ему помогли эстонские дипломаты.
По словам Литреева, последние два года за ним следили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом при МВД.
В начале 2020 года на Литреева завели два уголовных дела — о неуведомлении о наличии второго гражданства и приобретении наркотиков без цели сбыта. По второму делу его задержали в Екатеринбурге и обвинили в покупке двух таблеток MDMA. Сначала он находился в СИЗО, затем меру пресечения смягчили, а потом отменили, и Литреев уехал из Екатеринбурга.
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