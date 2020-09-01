IT-специалист Александр Литреев покинул Россию. Его обвиняли по делу о наркотиках

Издание отмечает, что Литреев уехал «в разгар пандемии», ему помогли эстонские дипломаты.

По словам Литреева, последние два года за ним следили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом при МВД.

В начале 2020 года на Литреева завели два уголовных дела — о неуведомлении о наличии второго гражданства и приобретении наркотиков без цели сбыта. По второму делу его задержали в Екатеринбурге и обвинили в покупке двух таблеток MDMA. Сначала он находился в СИЗО, затем меру пресечения смягчили, а потом отменили, и Литреев уехал из Екатеринбурга.