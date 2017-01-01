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Более 20 погибших при стрельбе в Стамбуле оказались иностранными гражданами
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Более 20 погибших при стрельбе в Стамбуле оказались иностранными гражданами

Новости
18:29, 1 января
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Не менее 24 человек из 39 погибших при стрельбе в ночном клубе Reina в Стамбуле оказались иностранными гражданами, сообщает The Guardian.

Фото: Osman Orsal / Reuters

Среди погибших — 24 иностранных гражданина, 11 граждан Турции, личности еще четырех человек не установили. Жертвами стрельбы стали выходцы из Саудовской Аравии, Ирака, Ливана, Туниса, Марокко, Кувейта, Сирии, Израиля и других стран. 

Стрельба в ночном клубе произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь в здании, в результате чего погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения. По предварительным данным, он стрелял из автомата Калашникова. Всего в клубе находились примерно 600 человек

После нападения власти Турции сообщили об убийстве нападавшего. Однако позже эту информацию опровергли. В городе усилили меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину.

Власти Турции назвали произошедшее терактом. Один из свидетелей рассказал, что нападавший кричал «Аллах Акбар», пишет The Guardian. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападение попыткой устроить хаос в стране и дестебилизовать ситуацию. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедщее «циничным преступлением». Он добавил, что Россия остается для Турции «надежным партнером» в борьбе с терроризмом.

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