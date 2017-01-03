Премьер-министра Израиля допросили из-за подозрений в коррупции

Раскрывать детали допроса премьер-министра страны он отказался.

Нетаньяху подозревают в получении взяток от бизнесменов. Как пояснил официальный представитель полиции Израиля, Нетаньяху допросили с условием того, что все сказанные им слова могут быть использованы против него в суде.

Сам израильский премьер неоднократно отрицал обвинения, выдвинутые против него, и называл их политически мотивированными. 31 декабря Нетаньяху на своей странице в Facebook написал, что давно не видел «такого удовольствия в телевизионных студиях», когда сообщалось о расследовании в отношении него и грядущем допросе. «К сожалению, вы будете разочарованы так же сильно, как беспочвенны обвинения. Как обычно ничего не будет, потому что ничего и нет! Попробуйте сменить премьер-министра на выборах — как и принято в демократии», — написал Нетаньяху.

О расследовании в отношении премьер-министра Израиля стало известно 29 декабря. Начать его поручил генеральный прокурор страны. По версии следствия, Нетаньяху мог брать взятки от бизнесменов и направлять деньги на финансирование своей предвыборной кампании. По информации The Independent, Нетаньяху подозревают в получении миллиона долларов от т французского бизнесмена Арно Мимрана. В настоящее время он отбывает восьмилетний срок в тюрьме за мошенничество. В 2009 году он рассказал, что вложил деньги в предвыборную кампанию действующего премьер-министра Израиля.