МВД Киргизии исключило версию теракта на борту разбившегося грузового Boeing
Взрывчатых веществ на месте крушения грузового Boeing 747-400 около аэропорта «Манас» под Бишкеком не обнаружено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыта Сеитова.
«Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта», — сказал Сеитов.
Ранее первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что, по предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа.
Грузовой Boeing 747-400 потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок недалеко от аэропорта «Манас». По последним данным, погибли 38 человек, в основном, жители населенного пункта.
Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.
Крушение грузового Boeing 747 под Бишкеком. Все факты. Фото и видео с места катастрофы
Накануне Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы сообщило об опознании 32 погибших. Большинство из них — жителеи Киргизии. Многие из них в момент катастрофы находились на земле.