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МВД Киргизии исключило версию теракта на борту разбившегося грузового Boeing

Новости
10:10, 17 января
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Взрывчатых веществ на месте крушения грузового Boeing 747-400 около аэропорта «Манас» под Бишкеком не обнаружено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыта Сеитова.

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

«Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта», — сказал Сеитов.

Ранее первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что, по предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа.

Грузовой Boeing 747-400 потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок недалеко от аэропорта «Манас». По последним данным, погибли 38 человек, в основном, жители населенного пункта. 

Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул. 

Крушение грузового Boeing 747 под Бишкеком. Все факты. Фото и видео с места катастрофы

Накануне Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы сообщило об опознании 32 погибших. Большинство из них — жителеи Киргизии. Многие из них в момент катастрофы находились на земле.

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