МВД Киргизии исключило версию теракта на борту разбившегося грузового Boeing

Взрывчатых веществ на месте крушения грузового Boeing 747-400 около аэропорта «Манас» под Бишкеком не обнаружено. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на начальника пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыта Сеитова.

«Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта», — сказал Сеитов.

Ранее первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев заявил, что, по предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа.

Грузовой Boeing 747-400 потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок недалеко от аэропорта «Манас». По последним данным, погибли 38 человек, в основном, жители населенного пункта.

Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.

Накануне Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы сообщило об опознании 32 погибших. Большинство из них — жителеи Киргизии. Многие из них в момент катастрофы находились на земле.