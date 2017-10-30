Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса подал два иска против правительства и парламента Каталонии, обвинив их в мятеже и растрате. Прокуратур считает их ответственными за создание декларации о независимости региона, принятие которой вынудила власти Испании распустить парламент Каталонии, пишет El Pais.

Маса обвинил власти Каталонии в мятеже и растрате государственных средств. Как пояснил прокурор, иск против правительства будет рассмотрен в Национальной судебной коллегии, а против парламента — в Верховном суде.

В исках сказано, что правительство и парламент действовали при «полном пренебрежении конституцией». По его словам, 1 октября они «провели незаконный референдум, не подчиняясь судебным распоряжениям, и, запугивая толпу, препятствовали действию сил общественного порядка».

27 октября парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» отделения от Испании.

В тот же день власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустили правительство и парламент региона, назначив выборы на 21 декабря.

Главой Каталонии была назначена первый заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. При этом бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону пригрозили тюремным сроком, если он откажется добровольно уйти со своего поста. При этом официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго пообещал, что Пучдемон сможет принять участие в выборах 21 декабря.

1 октября прошел реферундум об отделении Каталонии от Испании. За независимость высказались 90,18% избирателей, явка составила 42%. Король Испании Филипп VI итоги референдума не признал и назвал проведение голосования незаконным.

Германия, Великобритания, Франция и несколько других стран отказались признать независимость Каталонии. Кроме того, Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС. .