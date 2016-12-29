Суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремным срокам двоих членов ИГ

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим участникам террористической организации «Исламское государство». Они получили восемь и 16 лет тюрьмы. Об сообщает ТАСС со ссылкой на астраханское управление ФСБ.

Там рассказали, что приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Руслан Магомадов получил 16 лет колонии строгого режима, Равшан Акбаров — восемь лет.

По информации ФСБ, Магомадов и Акбаров в 2015 году прошли подготовку в учебно-тренировочном лагере ИГ. При этом они входили в разные структурные подразделения террористической группировки. Магомадов входил в запрещенный в России «Казахский джамаат», базировавшийся в окрестностях города Ракка в Сирии, а Акбаров в незаконное вооруженное формирование «джамаат Катиба Гураба», также подчинявшееся ИГ.

Ранее 29 декабря ФСБ сообщила о задержании в Дагестане семерых сторонников террористической группировки «Исламское государство». Они готовили теракты в Москве.