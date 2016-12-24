Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» готовили серию терактов в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в британских следственных органах.

По его словам, главари «Исламского государства» в Сирии неоднократно контактировали с джихадистами и обсуждали возможность организовать теракты в Великобритании. Это происходило в течение всего 2016 года. Все атаки удалось предотвратить. Однако террористическая угроза в 2017 году сохранится на том же уровне и будет по-прежнему высокой, отметил источник.

Всего за 30 месяцев, с момента «восхождения» ИГ, британской полиции удалось обнаружить и предотвратить 11 готовящихся атак. Они могли привести к масштабным жертвам, подчеркивает источник. По его словам, организатор атак на Париж в ноябре 2015 года Абдельхамид Абауд направлял своих сообщников в Великобританию с целью организации терактов. Один из них, Мохамед Абрини, в 2015 году планировал нападение в торговом центре в Бирмингеме и на стадионе в Манчестере. Абрини был арестован после теракта в аэропорту Брюсселя в марте 2016 года. На допросе он сообщил, что ездил в Великобританию «собирать деньги».

Под особым наблюдением британских правоохранителей, как отмечает The Guardian, находятся около 300 человек по всей стране, которые в последнее время путешествовали в Сирию, а затем вернулись обратно в Великобританию.

Источник издания также отметил, что во всей стране были усилены после атаки в Берлине 19 декабря. В результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе немецкой столицы погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».