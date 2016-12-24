Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании

Новости
14:56, 24 декабря
577
0
Поделиться

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» готовили серию терактов в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в британских следственных органах.

По его словам, главари «Исламского государства» в Сирии неоднократно контактировали с джихадистами и обсуждали возможность организовать теракты в Великобритании. Это происходило в течение всего 2016 года. Все атаки удалось предотвратить. Однако террористическая угроза в 2017 году сохранится на том же уровне и будет по-прежнему высокой, отметил источник.

Всего за 30 месяцев, с момента «восхождения» ИГ, британской полиции удалось обнаружить и предотвратить 11 готовящихся атак. Они могли привести к масштабным жертвам, подчеркивает источник. По его словам, организатор атак на Париж в ноябре 2015 года Абдельхамид Абауд направлял своих сообщников в Великобританию с целью организации терактов. Один из них, Мохамед Абрини, в 2015 году планировал нападение в торговом центре в Бирмингеме и на стадионе в Манчестере. Абрини был арестован после теракта в аэропорту Брюсселя в марте 2016 года. На допросе он сообщил, что ездил в Великобританию «собирать деньги».

Под особым наблюдением британских правоохранителей, как отмечает The Guardian, находятся около 300 человек по всей стране, которые в последнее время путешествовали в Сирию, а затем вернулись обратно в Великобританию.

Источник издания также отметил, что во всей стране были усилены после атаки в Берлине 19 декабря. В результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе немецкой столицы погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». 

Поиски убийцы и траур: как изменился Берлин после нападения. Итоги 21 декабря от Би-би-си

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2